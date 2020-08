Ferragosto: cosa c’è a Roma

Cosa sarà possibile fare a Roma a Ferragosto? Il Messaggero oggi riepiloga la situazione dei trasporti nella Capitale: le linee della metro saranno in servizio dalle 5.30 all’1.30,mentre i varchi Ztl del centro e di Trastevere saranno aperti, con accesso libero. Gli autobus seguiranno gli orari della domenica e del festivo. Anche le linee ferroviarie del trasporto di Roma, a Ferragosto seguiranno il loro classico orario festivo. Linea Roma-Giardinetti: operativa dalle 5,50 alle 22,10; orario festivo con potenziamento della Roma-Lido sia oggi che domani. Linea Roma-Viterbo: operativa dalle 5,50 alle 22,10. Oggi e domani, pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. Deviazione, per l’intera giornata, per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.

I musei comunali sono visitabili con orari ordinari, compresi quelli nei parchi e ville storici, come Villa Torlonia. Regolarmente accessibili anche i musei, i siti archeologici e i monumenti del Mibact, da Castel Sant’Angelo alle Gallerie d’arte antica di Palazzo Barberini e Corsini fino alle Terme di Caracalla e alMuseo Etrusco di Villa Giulia. Senza dimenticare il Maxxi (con prezzo speciale).E per Ferragosto, tutti i siti del parco archeologico dell’Appia Antica sono accessibili gratis. Ovviamente i protocolli di sicurezza vanno rispettati: obbligo di mascherine e termoscanner all’ingresso. Sul fronte dello shopping e della spesa, negozi e centri commerciali restano tendenzialmente aperti anche perché questa strana estate 2020 non è certo come quelle di tutti gli altri anni, tra lockdown e saldi rimandati. Oggi restano aperti i centri commerciali (non tutti, però: è consigliabile fare sempre una verifica sui rispettivi siti web prima di muoversi) e gallerie di negozi. Per esempio Porta di Roma alla Bufalotta e Roma Est restano chiusi (la ristorazione è funzionante fino a sera), ma Euroma all’Eur è aperto. Cancelli aperti agli Outlet alle porte della Capitale, da Castel Romano sulla Pontina, a Valmontone. Ben oltre l’80 per cento dei negozi in centro resta aperti, mentre nelle zone più decentrate possono registrarsi alcune chiusure. Serrande alzate anche nei supermercati e negli Iper in tutti i quartieri della città (attenzione agli orari, molti restano aperti solo la mattina).

Apertura straordinaria anche per un megastore come Ikea. Per chi vuole approfittare di una giornata di festa per godersi un po’ di sana cultura, può scegliere anche i musei che oggi sono tutti

aperti. Dai Musei Capitolini a Palazzo Braschi, i musei civici sono visitabili con orari ordinari (varrebbe la pena approfittare di quelli “minori”, meno gettonati, come la Centrale Montemartini o

il Museo delle Mura). Regolarmente accessibili anche i musei del Mibact, dalle Gallerie d’arte antica di Palazzo Barberini e Corsini alle Terme di Caracalla, dal Museo nazionale Romano alla

Galleria nazionale d’arte moderna, fino al Museo Etrusco di Villa Giulia. Fino al Maxxi. Ovviamente i protocolli di sicurezza vanno rispettati: obbligo di mascherine e termoscanner all’ingresso. E

per Ferragosto, tutti i siti del parco archeologico dell’Appia Antica sono accessibili gratis.

