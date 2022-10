Femmincidio: 41enne massacrata di botte e uccisa dal marito a Osimo

Una donna di 41 anni, Ilaria Maiorano, è stata uccisa questa mattina nella sua casa in via Montefanese a Osimo, in provincia di Ancona. Sul caso indagano i carabinieri di Osimo. Stando a una prima ricostruzione, la donna, italiana, sarebbe stata trovata morta nell’abitazione. La 41enne sarebbe stata massacrata di botte al culmine di un litigio dal marito, El Gheddassi Tarik, di origine marocchina. I due erano sposati con rito civile da dieci anni e hanno due figli.

Adesso l’uomo è stato arrestato perché sospettato di omicidio volontario aggravato e si trova nella caserma osimana: non si sarebbe mai mosso da quella casa in quanto agli arresti domiciliari per reati di droga. I Carabinieri lo avrebbero arrestato proprio nell’abitazione e, al loro arrivo, l’uomo avrebbe negato ogni responsabilità affermando che la donna sarebbe caduta accidentalmente battendo la testa. Anche se, dalle prime ispezioni sul cadavere, è subito apparso chiaro che le ferite non fossero compatibili con una caduta, ma più con delle percosse violente.

Femminicidio a Osimo: l’allerta di una parente della vittima. L’imam: “Una famiglia tranquilla”

A sollecitare l’intervento dei Carabinieri nell’abitazione situata in via Montefanese è stata una parente della donna, che avrebbe telefonato alla vittima per essere aggiornata sulle sue condizioni di salute. La 41enne ha risposto al telefono, ma ha interrotto subito dopo la comunicazione. Così la parente si è insospettita e ha provato a richiamarla, ma da quel momento non ha più ricevuto risposta. Da qui, l’allerta ai Carabinieri di Osimo, il cui intervento però non è bastato: quando gli agenti sono giunti sul posto, infatti, la donna era già morta.

Adesso gli investigatori stanno ascoltando i vicini di casa e altre persone che potrebbero conoscere particolari rilevanti per le indagini. Sul luogo del delitto è arrivato anche l’imam della comunità islamica di Osimo, che ha parlato di “una famiglia tranquilla” oltre che assidua frequentatrice della moschea locale. Nel frattempo, sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Il corpo della vittima verrà invece esaminato da un medico legale.