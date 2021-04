Oggi Libero riporta orgogliosamente la reprimenda di Vittorio Feltri che a L’Aria che tira si è lamentato della gestione della campagna vaccinale in Lombardia. Tutto perché la moglie, over 80 non è stata chiamata nononostante la prenotazione. Eppure pochi giorni fa il giornale titolava “promosso il modello Lombardia”

Feltri scopre improvvisamente che in Lombardia c’è il caos vaccini perché la moglie non l’ha fatto | VIDEO

“Io non sono vaccinato, non ho ancora 80 anni. Ma in Lombardia succede di tutto, secondo me siamo ai limiti della delinquenza”, ha spiegato il direttore di Libero, “mia moglie di 82 anni ha fatto la domanda via web e non l’hanno mai chiamata e mi sono dovuto arrangiare coi miei mezzi”. E ancora: “Non ho paura dei vaccini, nemmeno di questo di AstraZeneca che ha suscitato il pandemonio. Però mi rendo conto che molti temano le possibili conseguenze propagandate in modo eccessivo. Per ora vince il caos, peggio dei politici in questo momento si stanno comportando gli esperti. Ogni parola che dice uno scienziato poi si diffonde la paura. Sarà difficile tornare indietro e tranquillizzare tutti”. Feltri ha ragione ad essere arrabbiato perché la moglie non è stata vaccinata. Però forse si dovbrebbe chiedere perché allora qualche giorno fa il suo giornale invece di cercare di denunciare il caos vaccini lombardi pubblicava titoli farneticanti che indicevano a credere che i migranti sarebbero stati vaccinati prima degli italiani:

O come mai il direttore di Libero invece di criticare Moratti e Fontana dava del becchino a Speranza. O tanto per finire in bellezza perché la Lega sottolineando “nell’edizione di oggi” citava Libero perché lodava la regione: “promosso il modello Lombardia: è la regione che ha somministrato più dosi”:

@FabriCecchetti “È la Regione che ha somministrato più dosi”#Lombardia 🗞 Articolo tratto dall’edizione di oggi di @Libero_official pic.twitter.com/tR6ocAVmuN — Lega Lombarda – Salvini Premier (@LegaLombardaSP) March 31, 2021

Era il 31 marzo, non molto tempo fa. Feltri si è svegliato solo ora?