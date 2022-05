“Credo che il mio invito si sia perso”: Fedez ironizza sulla sua assenza al Concertone

“Credo che il mio invito si sia perso”. Fedez ha deciso di celebrare il primo anniversario del suo discorso al Concertone, ironizzando sulla sua assenza. “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti”, ha scritto su Instagram il rapper milanese, che al momento si trova a New York “Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”, ha concluso poi nella story. A seguire, poi, il celebre video di lui che parla al telefono con la Rai e gli organizzatori del Concertone, questa volta doppiato con il video di Aldo in Tre uomini e una gamba (quello che si conclude con un “vaffa”).

Insomma, si riaccende la polemica tra il rapper e la televisione di Stato, iniziata proprio lo scorso anno poche ore prima del consueto concerto per la festa del primo maggio. Fedez, infatti, tramite il suo canale Instagram, aveva raccontato di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai. Dall’azienda era arrivato lo stop al discorso che il rapper avrebbe voluto tenere sul palco, in cui criticava diversi esponenti della Lega – facendone i nomi – per le loro posizioni sul Ddl Zan .

Dopo la denuncia in diretta, il cantante era stato smentito dalla Rai, tanto che per difendersi aveva deciso di pubblicare audio e video originali della telefonata. Poco tempo dopo era arrivato anche (l’ennesimo) botta e risposta con Salvini, con Fedez che si era giustamente così difeso: “Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uovo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro”.