Mentre cerca di far addormentare sua figlia Vittoria, Fedez spiega al primogenito Leone in maniera semplice una lezione in tema di uguaglianza di genere. Il bimbo entra in camera e inizia a parlare di “colore da femmine” in riferimento a un giocattolo trovato in giro. “Ma non esiste un colore da femmine”, gli ribatte il rapper. “Sì, esiste il rosa per le femmine”, gli risponde il piccolo Leone.

fedez già nero per chi ha detto a leone che il rosa è un colore da femmine pic.twitter.com/wRMeln5bzu — annalisa🍦kit connor era (@frangiacort4) May 19, 2022

La lezione di Fedez al figlio Leone sul rosa che “non è un colore da femmine” | VIDEO

A quel punto Fedez gli insegna come questo sia un preconcetto in maniera molto chiara e facendogli un esempio a lui vicino: “Non è vero, a me piace il rosa, lo metto anche io. Chi te le ha insegnate queste cose?”. La scena è stata filmata e pubblicata sui social dallo stesso rapper, che si è sempre battuto insieme a sua moglie Chiara Ferragni sposando campagne per i diritti delle minoranze. Recentemente si è tinto i capelli proprio di rosa con il simbolo della pace.