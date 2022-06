Fedez cade in una gaffe nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio, con ospite Gerry Scotti: il presentatore nomina Giorgio Strehler, regista di teatro e direttore artistico, e il rapper commenta: “Io sto annuendo ma non so chi sia. Chi ca**o è Strehler, raga?”.

“Ma chi ca**o è Strehler?”: la gaffe di Fedez davanti a Gerry Scotti | VIDEO

Neanche Luis Sal, youtuber che conduce il podcast insieme a Fedez, sapeva chi fosse. Gerry Scotti stava raccontando una storia relativa a un evento di beneficenza al quale aveva preso parte. “Mi hanno detto: ‘Lo sai che noi non abbiamo il candidato alle prossime elezioni? Tutti gli anni noi proponiamo un candidato, ma per i giovani di Milano non ce lo abbiamo’. E io gli ho risposto: ‘Vabbè è un problema vostro’”, le parole dell’ospite, che prosegue: “Gli ho detto: ‘L’ultimo che avete avuto chi era, Strehler? Vabbè il paragone mi sembra anche un po’ altisonante. Quanti voti avete preso…’”. A quel punto Fedez palesa la sua ignoranza in materia, e Gerry Scotti puntualizza: “Uno dei più grandi registi e attori di teatro italiani”. “Ah scusatemi“, la risposta del rapper prima di cambiare argomento, come spesso accade nel suo podcast.

(immagine di copertina: screenshot video Muschio Selvaggio – Youtube)