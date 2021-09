Fedez le canta a Salvini per la “gestione” del caso Morisi | VIDEO

“Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo”. Inizia così l’affondo di Fedez nei confronti di Matteo Salvini per il caso Luca Morisi. Il rapper, che da tempo ha un contenzioso dialettico con il leader della Lega (dal ddl Zan alla legalizzazione delle droghe leggere, passando per l’eutanasia e tante altre vicende che hanno visto il leader della Lega – e i suoi parlamentari, consiglieri e amministratori locali – protagonista) mette la musica da circo per parlare di questa vicenda diventata di dominio pubblico questa mattina.

Fedez contro Salvini per la “misericordia” nei confronti di Luca Morisi

Nelle sue Instagram Stories, il rapper di Rozzano inizia una narrazione della storia delle dichiarazioni fatte da Matteo Salvini in merito alla droga, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non se la prende mai in prima persona con Luca Morisi, ma sottolinea le incoerenze del leader del Carroccio nel commentare alcuni casi “distanti” rispetto a quello più prossimo che, di fatto, ha toccato inevitabilmente la storia recente del suo partito.

“Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava in giro a citofonare a casa della gente dicendo ‘scusi, lei spaccia?’. O che commentava la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi dicendo ‘la droga fa male’. Oggi scopre di avere anche esso avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un “drogato!’, sai uno di quelli tipo uno scarto della società. No! Diventa un amico da aiutare a rialzarsi”.

Ovviamente, al momento, le indagini sono ancora in corso. Non è detto che Luca Morisi assumesse sostanze stupefacenti (questo sarà valutato nell’immediato futuro da parte degli inquirenti). Sta di fatto che Fedez sceglie l’atmosfera circense per raccontare quel che è emerso oggi.

(foto: da Instagram)