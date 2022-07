Fedez posta un video insieme all’addetto alla sicurezza del concerto Love Mi e viene attaccato sui social: molti lo criticano perché avrebbe sfruttato il trend dell’uomo, diventato famoso per le sue mentre sul palco si esibiva il rapper Paky con la sua “Blauer”, il cui testo contiene diverse parole scurrili. “Lo conosco da anni – ha scritto il rapper su Twitter, in un messaggio poi cancellato per motivi non chiari – uno dei tanti lavoratori dello spettacolo rimasti fermi senza lavorare per due anni. Ci siamo beccati ieri al concerto di Lauro e ci siamo fatti un video, ma dove sarebbe il problema? Raga ma tutto bene? Un po’ pesantini eh”. Il breve filmato insieme all’uomo è stato caricato tra le storie Instagram del rapper.

Fedez e il video con l’addetto alla sicurezza del Love Mi: “Lo conosco da anni”

L’uomo, diventato virale su Tik Tok e poi anche sugli altri social, è ormai considerato un meme, al punto che su Facebook è nato un “fan club” ufficiale a lui intestato. Molti hanno letto nelle sue smorfie una critica ai testi di un certo tipo di musica in voga oggi.

Sul suo profilo Facebook invece l’addetto alla sicurezza mostra di essere un estimatore della musica Rock, Hard rock, Heavy metal. Sulla sua bacheca condivide i videoclip di Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen.