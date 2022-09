Fedez, Achille Lauro e il concerto a sorpresa per i bambini nell'ospedale oncologico di Monza

Achille Lauro, Fedez e altri artisti tra cui gli Eugenio in Via Di Gioia e Spiderman, interpretato da Mattia Villardita, hanno trascorso un pomeriggio con i pazienti del Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino di Monza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comitato Maria Letizia Verga (@comitatoverga)

L’evento nell’ospedale oncologico di Monza

Insieme a loro c’erano anche il cantautore e attore Carlo Amleto, la conduttrice televisiva e radiofonica Melissa Greta Marchetto e Ugo Vivone, fondatore della onlus Officine Buone che progetta e realizza progetti culturali e campagne di comunicazione con contenuti sociali.

«Oggi il mio amico Achille Lauro mi ha fatto fare visita ai bambini dell’ospedale oncologico pediatrico di Monza» ha scritto Fedez in una delle Storie su Instagram in cui ha documentato l’evento, definito una «fantastica esperienza». Fedez è stato operato qualche mese fa per la rimozione di un tumore al pancreas e da quel momento ha dimostrato di volersi impegnare per fare informazione attraverso i social sui temi della salute e per supportare anche economicamente – attraverso donazioni e raccolte fondi – le strutture sanitarie. Fedez ha infatti una propria fondazione che «opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità». Lo scorso 28 giugno Fedez ha organizzato insieme all’amico e collega J-Ax un concerto benefico in piazza Duomo a Milano a favore della Fondazione Together To Go, una Onlus che ha dato vita anche a un Centro specializzato nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Mattia Villardita negli ospedali pediatrici interpreta Spiderman e nel 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella per la sua attività di volontariato. Nel post pubblicato su Instagram, Villardita racconta la propria esperienza e scrive: «Volontariato significa investire tempo e amore incondizionato per donare sorrisi, speranza e un po’ di leggerezza, senza aspettarsi mai nulla in cambio».