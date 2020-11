Federica Sciarelli e la frecciata su Sileri a Chi l’ha visto?

Ieri a Chi l’ha visto si è parlato dell’ospedale di Cariati in Calabria. “Le persone devono fare decine di chilometri per curarsi e spesso rinunciano” spiega il comitato che sta lottando affinché venga riaperto. La storia dell’ospedale di Cariati non è di questi giorni. Già durante la prima ondata dell’epidemia di Coronavirus, a marzo, è stata bloccata la strada statale 106 per diversi giorni, sono state promosse petizioni (una ha già superato le 4700 sottoscrizioni), lanciati appelli per la sua riapertura. Eppure, nella Calabria della sanità commissariata, dal 2009 il territorio di Cariati – 100mila persone durante la stagione estiva – è senza un ospedale.

“Le persone devono fare decine di chilometri per curarsi e spesso rinunciano”. La battaglia del comitato per far riaprire l’ospedale di #Cariati . #Cosenza #chilhavisto pic.twitter.com/g8q36eLQ88

Federica Sciarelli in studio ha dato la possibilità a un portavoce del comitato di spiegare perché l’ospedale di Cariati debba riaprire e cosa sta succedendo: “Il viceministro Sileri, che ci ha ricevuti il 6 ottobre, ha tutta la documentazione, il verbale del sopralluogo e gli abbiamo chiesto ovviamente di riaprire l’ospedale di Cariati. Ne approfittiamo di nuovo per fare questo appello al viceministro: apriteci l’ospedale di Cariati perché ne ha bisogno”. A questo punto interviene la Sciarelli con una battuta al veleno: “Sicuramente è in qualche studio televisivo, chissà che non riesca però anche a sentire quello di Chi l’ha visto?…”.

L’attrito tra Sileri e Federica Sciarelli risale alla prima ondata dell’emergenza: all’epoca Chi l’ha visto? ha ricordato che Pierpaolo Sileri, viceministro alla Sanità del governo Conte Bis e contagiato dal Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19, aveva partecipato alla trasmissione di Federica Sciarelli quando era già malato e senza mascherina o dispositivi di protezione. Poi il viceministro aveva inviato una nota stampa per smentire tutto:

“In merito a quanto affermato nella trasmissione Chi l’ha visto?, preciso che dopo aver partecipato alla trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro non sono stato contattato dall’Asl di competenza né dal medico della prevenzione che mi ponesse in quarantena fiduciaria, perché non a contatto stretto del conduttore. In merito all’intervista che ho rilasciato al Corriere della sera e che è citata dalla dottoressa Federica Sciarelli, c’è stato un errore: mercoledì sera, giorno in cui ho partecipato a ‘Chi l’ha visto’, non avevo la febbre.

Ricordo inoltre che lo stesso giorno sono stato al Senato, dove viene misurata la temperatura più volte nel corso della giornata. Unico sintomo aspecifico era il bruciore agli occhi e la successiva perdita del gusto. La febbricola è comparsa il giovedì mattina e la febbre nel pomeriggio. Comprendo il disappunto della dottoressa Sciarelli che non ha potuto svolgere la sua trasmissione, ma tengo a sottolineare che abbiamo sempre mantenuto le distanze di sicurezza con tutti i presenti in studio”. Così, in una nota stampa, il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.