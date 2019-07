Federica Sciarelli e la mamma di Salvini

Federica Sciarelli oggi conferma in un’intervista rilasciata a Repubblica che tornerà a Chi l’ha visto? anche nella prossima stagione, e racconta dei suoi contrasti con Franca Leosini e dell’apprezzamento che le arriva da Salvini. O meglio, dalla mamma di Salvini:

Cos’è successo con Franca Leosini?

«Ce ne siamo occupati per primi perché quella mezza riga di notizia su “un incidente domestico” non mi convinceva. Chiesi a una collega di andare a Ladispoli. Abbiamo fatto un’inchiesta durissima e abbiamo sempre chiesto a Ciontoli l’intervista. Non ce l’ha data e l’ho voluto dire. Non c’è polemica. Il punto è come si affrontano i processi. Ciontoli ci accusava di fare i processi mediatici, poi in tv ci è andato lui».

Come si trova nella Rai gialloverde?

«Siamo un fortino, nessuno alza il telefono. Ricordo ancora la telefonata con Maurizio Gasparri che mi accusava di aver attaccato i carabinieri. Poi ho scoperto che non aveva visto la puntata. Se fanno pressioni mi appassiono di più. Ho avuto come direttore Paolo Ruffini, cattolico. Parlavo del Vaticano, dei soldi dello Ior, della banda della Magliana e non ho avuto pressioni. Non so se qualcuno lo abbia chiamato, ma lui non ha mai telefonato a me. Persona eccezionale».