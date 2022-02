La risposta perfetta di Federica Pellegrini a chi l’ha insultata sui cartelli a Jesolo | VIDEO

Attraverso le storie di Instagram, Federica Pellegrini ha mandato una risposta a distanza a chi ha affisso sul lungomare di Jesolo alcuni cartelli che contengono insulti nei suoi confronti come “tr**a” e “campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. “Non fate vedere questi video ai bambini – ha detto l’atleta azzurra su social – perché devo dire delle parolacce. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla tr… invece no. È una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi faccio due grosse risate, però mi dispiace e spero che ci sia qualche telecamera ma solo per vederlo o vederla in faccia. Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una tr…? Anche se sono donna posso controbattere”.



La risposta di Federica Pellegrini a chi l’ha insultata affiggendo cartelli a Jesolo

Pellegrini ha poi ringraziato il governatore del Veneto Luca Zaia, il comune di Jesolo “e tutti quelli che mi hanno espresso solidarietà per questo brutto episodio”. Il sistema di video-sorveglianza della zona potrebbe fornire dettagli utili a identificare gli autori del gesto. Le indagini sono già partite, così come un pronto intervento dei dipendenti di Jesolo Patrimonio ha permesso la rimozione delle scritte apparse all’altezza di Piazza Marina.

“L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà”, ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha parlato di “bruttissimo gesto, oltre che un reato che non va assolutamente derubricato a goliardata”. “Federica Pellegrini è un simbolo di impegno, costanza, abnegazione e passione”, commenta il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. “Tutti i successi che ha ottenuto nella sua carriera da nuotatrice – aggiunge – e l’apprezzamento che ha ricevuto anche nei ruoli che ha ricoperto, e sta ricoprendo, fuori dalla vasca, sono tutti meritati”.