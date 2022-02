Lo splendido argento olimpico di Federica Brignone nel gigante femminile

Una medaglia d’argento costruita nel corso della prima manche, con l’apoteosi arrivata al termine della seconda parte di gara scalando la classifica di una posizione. Così Federica Brignone regala un altro podio olimpico alla rappresentativa azzurra ai Giochi di Pechino 2022. La sciatrice milanese, nel Gigante femminile, è arrivata alle spalle della dominatrice assoluta Sara Hector (Svezia) e davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami.

Federica Brignone vince la medaglia d’argento nel gigante a Pechino 2022

Dopo il terzo posto nella prima manche nello Slalom Gigante, la 31enne azzurra ha affrontato la seconda discesa in modo quasi impeccabile. Ha perso rispetto al miglior tempo di manche della svizzera Lara Gut-Behrami, ma nonostante ciò la somma dei due tempi ha permesso a Federica Brignone di scalare la classifica. Un risultato che le consente di migliorare quel bronzo ottenuto (nella stessa disciplina) alle ultime Olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea del Sud del 2018. E quello della sciatrice milanese è un secondo gradino del podio che non si vedeva da anni. L’ultimo argento olimpico italiano nella storia dello sci alpino femminile, infatti, era quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002.

(foto: da Eurosport)