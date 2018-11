C’è maretta al Fatto Quotidiano a causa di Alessandro Di Battista: mentre volge al termine la vacanza di studio e lavoro in America dell’ex deputato del MoVimento 5 Stelle i redattori del giornale vogliono conoscere il compenso offerto al prestigioso collaboratore per i “reportage” inviati e pubblicati sul sistema di media che fa riferimento a Marco Travaglio e Antonio Padellaro.

La rivolta al Fatto per i soldi a Di Battista

Di Battista non ha mai risposto alle domande di chi gli chiedeva quanto avesse incassato dal Fatto per i reportage dall’America, ma il maldipancia della redazione è scoppiato dopo l’uscita sui giornalisti come puttane dell’ex parlamentare. Il Comitato di Redazione ha chiesto quanto prende all’azienda, che ha risposto picche visto che il compenso è riservato. Si sa solo che il grillino non è nella lista dei collaboratori a borderò, cioè il compenso non è in base al numero degli articoli che manda, come fanno tutti quelli alle prime armi che si sudano uno spazio per prendersi quattro lire, ma è un fisso«onnicomprensivo» che riguarda sia la parte cartacea sia i contenuti del Loft, la tv del Fatto.In sintesi: un contratto.

Brunella Bolloli ha scritto ieri che la richiesta e la replica al comitato di redazione ha almeno permesso di farci sapere che c’è un accordo preciso tra Il Fatto e Di Battista e un contratto di quelli che vorrebbero anche gli altri collaboratori, che aspettano magari da anni un contrattino, oppure gli aumenti che stentano ad arrivare, i bonus, gli agognati benefit e invece, guarda tu,arriva questo che oltre a insultare la categoria si prende pure un bel gruzzolo:

Il “collettivo”del Fatto,insomma,sarebbe arrivato a minacciare addirittura lo sciopero delle firme contro la permanenza del grillino su quelle colonne, circostanza però smentita dal Cdr con un comunicato inviato ieri sera sempre a Dago. In verità, la maretta nella redazione romana è tanta. E non solo a causa di Di Battista. C’è pure l’ingaggio di Fabrizio Corona ad agitare l’assemblea. L’ex re dei paparazzi, neofidanzato di Asia Argento, è stato preso per un progetto tv con “Loft”. I colleghi del Fatto non hanno gradito. Pare che Corona si sia presentato in redazione in bicicletta,improvvisando uno show dei suoi: «Questo sì che è un giornale libero…».

Edit: Il CdR del Fatto ha risposto a Dagospia che avev riportto la notizia: