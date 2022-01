È precipitata dal quarto piano di un palazzo nel pieno centro di Torino, in via Milano, intorno alle 22 di ieri sera. Fatima, una bambina di tre anni, è morta questa mattina all’Ospedale Regina Margherita dopo che i neurochirurghi hanno lavorato tutta la notte per cercare di salvarla. Nonostante l’intervento sia riuscito, la piccola è morta per le gravi lesioni multiple al torace e al cranio derivanti dall’impatto. Sua mamma, una donna italiana di 41 anni, e il suo compagno marocchino di 33 anni che – secondo le prime informazioni raccolte da Repubblica – ieri sera era ubriaco, sono stati ascoltati tutta la notte in questura dagli inquirenti per capire cosa sia successo e con chi fosse la piccola al momento della caduta. I due abitano nello stesso palazzo ma in due alloggi diversi. Anche un amico dell’uomo e altri testimoni sono stati ascoltati. Gli investigatori li stanno interrogando separatamente per cercare di chiarire come la bambina sia uscita sul ballatoio e sia caduta con un volo di circa 12 metri.

È morta la bimba di 3 anni precipitata ieri notte dal quarto piano di un palazzo in centro a Torino

“È mia figlia, mia figlia è in coma, voglio una sigaretta”, ha gridato l’uomo agli agenti della polizia: urlava, sputava contro di loro e batteva i pugni contro il finestrino dell’auto. “Le leggi italiane fanno schifo, io sono stato in carcere”, ha detto, urlando, il patrigno seduto sul sedile posteriore della volante della polizia parcheggiata davanti al portone. A dare l’allarme è stata la titolare di una panetteria vicina al luogo della tragedia: ha sentito dei rumori arrivare dal cortile interno. In breve sono arrivati gli uomini della polizia, la scientifica, la squadra mobile, la Croce Verde che ha soccorso la bambina.