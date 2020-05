La fase 2 e il caos sui test sierologici

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 si è aperta con il caos sui test sierologici. Il Sole 24 Ore spiega oggi che quello dei test sierologici – i kit che attraverso il prelievo del sangue verificano la presenza degli anticorpi e dunque il contatto con il virus – è sicuramente una occasione persa.

Potevano essere uno strumento prezioso per la Fase 2, ma non sarà così. Se da una parte il Governo da ieri ha iniziato l’indagine epidemiologica per 150mila test con l’obiettivo di capire quanto si è diffuso il virus nel Paese, da giorni si è scatenata una corsa a questi test rapidi senza però indicazioni univoche. Le Regioni se ne sono accaparrati centinaia di migliaia per il proprio personale più esposto (sanitari, forze dell’ordine, ecc.). Anche diverse imprese li stanno testando sui propri dipendenti che rientrano, mentre molti cittadini stanno cominciando a rivolgersi ai laboratori privati che li offrono anche a prezzi stracciati. Peccato che i tecnici del Comitato scientifico sottolineino che questi test al momento non diano una «patente di immunità» e una circolare del ministero della Salute del 29 aprile avverte che non possono «determinare l’idoneità del singolo lavoratore».

Il rischio è quindi di gettare alle ortiche la possibilità di utilizzare al meglio questi test orientativi. A meno che non si faccia come la Toscana che ai test sierologici, in caso di “positività”, affianca il tampone. Con accordi su misura con le aziende, come quello tra Prada e l’ospedale Careggi di Firenze: sui dipendenti si faranno test sierologici e tamponi di controllo se positivi.