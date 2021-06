Si chiama Francesco Segreto, come la sua farmacia a Napoli. E ha preso una decisione in completa autonomia scalando l’IVA agli assorbenti venduti da lui. E spiega perché in un video

Il farmacista che “toglie” l’IVA agli assorbenti: “Il ciclo non è un lusso” | VIDEO



Ecco cosa il farmacista di Napoli ha scritto su Facebook per motivare la sua decisione:

In Italia l’IVA esiste dallo 0% al 22% e su alcuni prodotti considerati “necessari” viene applicata un’ iva “calmierata” del 4% come per esempio frutta, verdura , lamette da barba , alimenti deteriorabili, etc, mentre sugli assorbenti femminili viene applicata una iva al 22% come se fosse un bene di lusso. In quasi tutta l’Europa si è legiferato a riguardo , purtroppo in Italia viene sempre rimandata la questione . La Farmacia Segreto , sita a Via Belvedere 226, 80127 Napoli dal 21/06/2021 ha scelto di eliminare totalmente l’IVA su qualsiasi tipologia di assorbenti di qualsiasi brand, sottraendo alla cassa l’equivalente dell’imposta . “ Perchè il ciclo non è un lusso “

Il dottor Segreto poi nel filmato è ancora più chiaro: “Basta con la tassa sulle donne”, spiega riferendosi all’IVA sugli assorbenti, e aggiunge “impariamo a rispettarne la natura”. Una decisione che per ora è purtroppo ristretta solo alla sua farmacia. Quando arriverà il momento in cui tutte le donne avranno il diritto di non vedersi tassare il ciclo?