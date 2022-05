La farmacia di Sesto San Giovanni con l’insegna che trasmette un film porno | VIDEO

Sono decine i curiosi e passanti fermatisi questa mattina davanti alla farmacia del rondò di Sesto San Giovanni, a Nord di Milano: sull’insegna infatti, accanto alla croce verde, veniva trasmesso un video hard, senza censura. Il curioso incidente è stato diffuso sulla pagina Facebook “Tranvieri di Milano”, diventando rapidamente virale. Non è chiaro come sia stato possibile far comparire quelle immagini sulla strada, è possibile che si sia trattato di qualcuno che è riuscito ad “hackerare” i sistemi per fare uno scherzo.



(immagine di copertina: screenshot video Tranvieri di Milano)