L’esercizio impeccabile con cui le “Farfalle” hanno vinto l’oro per l’Italia ai mondiali di ginnastica ritmica | VIDEO

Nella rassegna iridata di Kitakyushu, in Giappone, le “Farfalle” italiane chiudono in bellezza vincendo l’oro nell’ultima gara: l’esercizio con i cerchi e le clavette. In totale la spedizione azzurra ha portato a casa cinque medaglie ed è arrivata seconda nel medagliere dietro la Russia

Si chiudono nel migliore dei modi per l’Italia i Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu 2021. In Giappone le “farfalle” azzurre hanno vinto l’oro nell’esercizio con i cerchi e le clavette, e sono diventate vicecampionesse nell’esercizio con le 5 palle.

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean – con la riserva Laura Paris – sono arrivate davanti a tutte le altre totalizzando 42.275 punti (33.700 difficoltà, 8.575 di esecuzione), migliorando di 1.250 quanto fatto venerdì mattina e lasciandosi alle spalle al secondo posto la Russia e al terzo le padrone di casa del Giappone. Dalla final eight alle 5 palle arriva invece un argento, il terzo per l’Italia dopo quello nell’All-Around a squadre e in quello di team.

CAMPIONESSE DEL MONDO. Dopo due medaglie d'argento, le Farfalle si prendono l'ORO nell'esercizio con cerchi e clavette! Applausi per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea!

“Voleremo sempre più in alto”, affermano al termine di una gara praticamente perfetta eseguita sulle note di Tree of Life di Roberto Cacciapaglia. “È la medaglia che volevamo – dicono dal Giappone – cerchi e clavette è l’esercizio in cui ci riconosciamo di più. Abbiamo iniziato a costruirlo due anni fa. Tanto sudore e tanta fatica per renderlo perfetto ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta proprio qui, al Mondiale di Kitakyushu, passando per Europei ed Olimpiade. È stato impeccabile”.

Per le Farfalle si tratta del decimo titolo iridato della loro storia: quattro nell’all-around (l’ultimo nel 2011), due nella finale di specialità col singolo attrezzo (l’ultimo nel 2017), quattro nell’atto conclusivo dell’esercizio misto (l’ultimo è appunto quello di pochi minuti fa, il precedente era datato 2018). In totale sono cinque le medaglie per la spedizione azzurra in Giappone: oltre alle tre già citate, è arrivato l’argento nel team ranking e il bronzo di Sofia Raffaeli al cerchio, che fanno arrivare l’Italia a chiudere come seconda nel medagliere dietro la Russia. L’appuntamento ora è per il prossimo anno a Sofia: all’Armeec Arena della capitale bulgara si terrà il primo campionato mondiale del nuovo quadriennio sulla strada per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.