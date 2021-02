“Fanc… lo Stato”: il video nel ristorante di Modena aperto a cena alla faccia di chi rispetta le regole

Come se niente fosse: un ristorante a Modena aperto a cena ignorando le regole anti COVID e tradendo chi invece le rispetta: tanti ristoratori ed esercenti che tirano la cinghia perché questo ora gli viene chiesto. Ma non basta: lo stesso proprietario pubblica sui social un video in cui i clienti danno vita a un coretto che è tutto un programma:

MODENA CENA E GRIDA: LIBERTÀ LIBERTÀ LIBERTÀ!!! MODENA, 30/01/2021 MODENA APRE E… FANCULO ALLO STATO (AGGIUNGIAMO: DI TRADITORI!!!) ITALIANI AVANTI TUTTA! UNISCITI A 🔗MASSA CRITICA DI INTERVENTO RAPIDO ARRIVATI A 50.000 CI MUOVEREMO! UNISCITI A 🔗LIBERAESPRESSIONE pic.twitter.com/JwSrWL2iKj — ˜”*°•.˜”*°• L’ Ex. •°*”˜.•°*”˜☕👣👣 (@grafelitas) February 1, 2021

Gli avventori urlano, qualcuno si alza in piedi, tutti rigorosamente senza mascherina, urlando “Libertà, libertà”. Fuori campo qualcuno rilancia “Fanc… lo Stato”. Tutti ridono, nessuno si risente. Anzi, c’è chi ripete. Il ristoratore commenta compiaciuto: “Bellissimo, emozionante, mi vien da piangere ragazzi”. Lui invece la mascherina la indossa e non se la toglie mai. Con tutte quelle urla chissà quanti droplets si saranno scambiati i clienti. Lui si ripara. Sembra anche al riparo dai controlli: possibile che chi non obbedisce alla legge non paghi?