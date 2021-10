L’enigma dei falsi Green Pass in vendita sul Marketplace di Facebook

Nella sezione di Facebook dedicata agli annunci per la vendita di oggetti personali spuntano Green Pass a 200 euro in provincia di Firenze rivolti soltanto a chi è risultato positivo al Covid

Se nella sezione “Marketplace” di Facebook, dove tutti gli iscritti al social network possono pubblicare annunci per vendere oggetti personali o promuovere iniziative private, si inserisce “Green Pass” come chiave di ricerca, da oggi è possibile vedere un’inserzione sospetta. È spuntata intorno alle 12, e afferma la messa in vendita di certificati verdi – certamente contraffatti – “a chiunque sia positivo al Covid in provincia di Firenze”. L’annuncio è stato postato a San Casciano in Val di Pesa, comune di poco più di 16mila abitanti non distante dal capoluogo toscano, e – come indicato dall’utente che lo ha postato – è “rivolto ai soli positivi, no curiosi e perditempo”. Il prezzo? 200 euro.

La vicenda ricorda molto quanto accaduto in alcuni canali dell’app di messaggistica istantanea Telegram, dove tra chat di complottisti e no vax che si coordinano per le manifestazioni nazionali a un certo punto sono iniziate a spuntare inserzioni che cercavano di vendere esiti negativi al tampone e, poi, green pass fasulli. Lo scorso 15 ottobre la polizia postale di Catania ha sequestrato due canali chiamati “Green Bypass 2.0” e “Vendita Green Pass autentico” in seguito ad alcune segnalazioni della Digos, riuscendo ad indentificare due persone che partecipavano ai gruppi, nei confronti dei quali è scattata la perquisizione domiciliare e informatica. Tre giorni fa, invece, circolavano online alcuni screenshot di Green Pass validi, capaci quindi di superare i controlli agli ingressi di eventi e ristoranti, nonostante fossero intestati a Adolf Hitler o Mickey Mouse.

Tornando sul Marketplace di Facebook, oltre all’annuncio che si configura probabilmente come un tentativo di truffa, se non uno scherzo, si possono trovare diversi gadget a tema “Green Pass”. Il merchandise per il certificato verde comprende: tessere plastificate in formato carta di credito, portachiavi, badge e addirittura collane per avere sempre a portata di mano il codice Qr da esibire.