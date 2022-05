Corona stringe la mano a Brozovic e chiede scusa per la falsa notizia sul flirt con Wanda Nara

Un gesto che, probabilmente, non porterà a una assoluzione. Ma le scuse pubbliche, nell’Aula di un tribunale, di Fabrizio Corona a Marcelo Brozovic sono entrate di diritto in questo caso che per anni si è trascinato, fino ad arrivare davanti ai giudici. L’ex fotografo dei Vip, infatti, è accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo portale (era il 2019 e il sito si chiamava “King Corona Magazine”) la storia della presunta (smentita) relazione (o flirt) tra il centrocampista dell’Inter e Wanda Nara, moglie dell’ex centravanti nerazzurro Mauro Icardi. E durante le dichiarazioni in Aula, l’ex paparazzo ha voluto chiedere scusa stringendo la mano al calciatore.

Al termine della sua dichiarazione spontanea, Fabrizio Corona si è diretto verso Brozovic, gli ha stretto la mano chiedendogli scusa: “Mi dispiace” (📷Repubblica) pic.twitter.com/wuzOSLBRVS — Daniele Mari (@marifcinter) May 25, 2022

Fabrizio Corona chiede scusa a Brozovic per la storia del flirt con Wanda Nara

Durante la sua dichiarazione alla sbarra, Marcelo Borozovic ha spiegato di non aver mai avuto quel flirt – di cui aveva parlato lo stesso Corona – con Wanda Nara e che la diffusione di quella notizia falsa gli ha provocato gravi problemi anche in famiglia:

“È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono. Quando è uscita la notizia lo ha saputo tutto il mondo, e ho avuto problemi anche con mia moglie e la mia famiglia”.

Una versione che collima con quanto già dichiarato la scorsa settimana da Wanda Nara, che ai giudici aveva detto:

“Quella notizia riportava tutte cose non vere e sono cominciati i problemi e Mauro poi ha dovuto cambiare squadra, l’Inter gli aveva fatto pesare anche questa situazione, gli era stato detto che doveva anche cambiare procuratore, che non doveva avere più una procuratrice donna”.

Un effetto domino partito dalla pubblicazione su “King Corona News” e di quella notizia (data per certa) del flirt tra Marcelo Brozovic e Wanda Nara. Perché il titolo di quell’articolo comparso online nel 2019 era piuttosto emblematico: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. E dopo le parole del calciatore, ha preso la parola in Aula per alcune dichiarazioni spontanee, lo stesso accusato per diffamazione:

“Non è stato il primo sito a pubblicare la storia della relazione amorosa tra Brozovic e Wanda Nara. Era una cosa nota negli ambienti calcistici, lo sapevano tutti, anche i tifosi della curva”.

Ma questo, in qualunque caso, non assolve l’ex paparazzo dalle accuse mosse contro di lui. Sta di fatto che, dopo aver detto ciò, si è alzato ed è andato verso Brozovic per stringerli la mano e per dirgli: “Mi dispiace”.