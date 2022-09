Fabio Fazio ha salvato dal fallimento una fabbrica di cioccolato a Varazze

Gli effetti economici della pandemia sono ancora tangibili per molte imprese italiane. E le nubi oscure provocate dalla crisi energetica non fanno altro che acuire alcune difficoltà che appaiono irrisolvibili per molte aziende. In questo contesto si inserisce una favola a lieto fine che vede come protagonista il conduttore e giornalista Fabio Fazio che, insieme a un suo socio, ha rilevato una fabbrica di cioccolato nella sua Varazze (cittadina in provincia di Savona dove vivevano i suoi nonni) che si trovava sull’orlo del fallimento.

-1 al lancio.

Ci vediamo domani! pic.twitter.com/LaSuNiqlnO — Fabio Fazio (@fabfazio) September 14, 2022

Fabio Fazio salva dal fallimento una fabbrica di cioccolato

L’idea di intervenire affinché quel sogno fatto di cioccolato non fermasse le sue macchine è partita alcuni mesi fa. Poi, nel corso delle ultime settimane, l’intervento a sostengo dell’azienda è diventato concreto. A spiegare il come è stato lo stesso Fabio Fazio:

“Questa storia comincia come tutte le storie con ‘C’era una volta’. C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me – perché lì c’erano i miei nonni – che ad ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda. Questa piccola azienda due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid, che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. E insieme ad un mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa forse più bella e più divertente che ci possa essere. Certamente è un modo per tornare indietro nel tempo, per tornare bambini”.

Una favola lieto fine che, oltre a garantire posti di lavoro, riuscirà a garantire l’esistenza di quell’azienda che rappresenta un’istituzione in Liguria.

Qual è l’azienda?

Fabio Fazio nel suo video condiviso sui social non ha fatto il nome della fabbrica di cioccolato. Ma nel recente passato era stato l’assessore allo Sviluppo, Industria e Commercio della Regione Liguria – il leghista Andrea Benveduti – ad anticipare l’operazione. Facendo su Facebook i nomi di Fabio Fazio, del suo socio e dell’azienda in questione.

“Quando la passione imprenditoriale incontra la genuinità del gusto, il successo non può che essere assicurato. Le mie piu sentite congratulazioni all’imprenditore Davide Petrini e al suo socio Fabio Fazio, volto noto del piccolo schermo, per aver riconsegnato un futuro produttivo e occupazionale allo storico stabilimento di Varazze di Lavoratti, leader nella produzione del cioccolato”. Si tratta, dunque, della Lavoratti che esiste dal 1938. All’epoca era nata come piccola bottega di cioccolato nel centro del borgo di Varazze. Poi, con il passare degli anni, è diventata uno dei fiori all’occhiello di Savona e della sua provincia. Fino alla pandemia che ha messo in ginocchio e aveva tolto a questa fabbrica di cioccolato la possibilità di sopravvivere alla crisi.