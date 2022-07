Fa caldo, il governo è caduto e Fabrizio Corona si candida premier (ma non può farlo)

Siete pronti a vedere Fabrizio Corona in Parlamento (e poi a Palazzo Chigi)? Perché tra il serio e il faceto, l’ex paparazzo è tornato a parlare di una sua possibile candidatura. A partire da questo settembre, per poi arrivare alla guida di un governo entro 5 anni. Perché candidarsi? Perché lui dice di essere preparato e di aver studiato, a differenza di altri che hanno occupato gli scranni di Senato e Camera (o altri ruoli istituzionali) nell’ultimo decennio.

Fabrizio Corona dice che si candiderà premier tra 5 anni

Durante la sua intervista a “Iceberg”, trasmissione in onda su TeleLombardia, l’ex paparazzo ha detto di essere pronto a scendere in politica. Al momento, questa dichiarazione sembra essere più una delle sue classiche provocazioni:

“Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute. Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche”.

Possibile? No. La sua condanna per il caso Trezeguet (in Appello nel 2012, confermata in Cassazione l’anno seguente), non prevedeva solamente la pena di 5 anni di carcere, ma anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Insomma, non può candidarsi e non potrebbe ricoprire un ruolo istituzionale.

A questa provocazione si unisce il suo giudizio sull’intera classe politica, ovvero su tutto l’arco parlamentare, è impietoso. In particolare, Fabrizio Corona ha spostato il suo mirino sul MoVimento 5 Stelle. Anzi su due rappresentanti che una volta vivevano sotto lo stesso tetto politico, prima della scissione che ha anticipato la crisi e la fine dell’esecutivo:

“Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto dal popolo in una democrazia. Credo che Conte e Di Maio debbano tornare a fare quello che facevano prima, ovvero nulla e non rubare i soldi a noi italiani”.

E Su Draghi

Il pensiero su Mario Draghi non è stato esplicitato nella sua intervista televisiva, ma Corona ha dedicato una Instagram Stories al Presidente del Consiglio dimissionario. E, anche in questo caso, il giudizio non è affatto positivo:

“La narrazione sulla crisi di governo si è trasformata in una sorta di grande ansia per la perdita di Draghi. Questa grande paura di perdere il rispetto di quattro parrucconi manipoloni mangia salsicce. Supermario… doveva essere il nocchiero nel paradiso del debito Pnrr… e invece è stato solo capace di mangiare Ferrero Rocher con i padroni delle banche… Rivoglio un po’ di sana incompetenza e indecisione. Atteggiamento tipico di una democrazia perfetta. Questa Ue chiede tanto… anzi troppo”.

Insomma, completamente a ruota libera. Come accadde già solo qualche mese fa, quando disse di voler andare in Ucraina. Erano i giorni iniziali dell’invasione russa e, sempre via social, l’ex paparazzo scrisse:

“Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria”.

Insomma, parole lanciate al vento dei social e che non hanno mai portato a nulla. Anzi, non si sono mai trasformate in realtà.