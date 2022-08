Estate 2022: l’Italia viaggia con LOQUIS

Le autostrade e le ferrovie italiane hanno scelto Loquis – la piattaforma italiana di travel podcasting – per accompagnare il viaggio di milioni di turisti, italiani e stranieri.

Per chi viaggia sulle tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia, Anas, Milano-Serravalle e sull’intera rete Intercity di Trenitalia, è disponibile un nuovo servizio di intrattenimento vocale o di realtà aumentata che cambia il concetto di viaggio in macchina o in treno.

Grazie a LOQUIS, la piattaforma italiana di travel podcasting, le strade e le ferrovie d’Italia hanno preso voce e hanno iniziato a raccontare le storie dei luoghi che si attraversano e si guardano dal finestrino.

Se non l’avete ancora provato, chiudete gli occhi ed immaginate di guidare la vostra auto lungo l’Autostrada del Sole (e su tutte le altre tratte gestite da Autostrade per l’Italia), e ascoltare Luca e Paolo che vi intrattengono con i racconti dei luoghi che potreste visitare uscendo al casello successivo. Il canale si chiama “Wonders – Scopri l’Italia delle Meraviglie” e contiene 300 podcast geo-localizzati che si attivano automaticamente all’approssimarsi del luogo di cui parlano.

Questa è la particolarità della piattaforma di travel podcasting LOQUIS, ideata e sviluppata in Italia da un team di ricerca e lavoro guidato dall’imprenditore ed esperto di media digitali Bruno Pellegrini.

Tutti i podcast di LOQUIS sono infatti legati ai viaggi e contengono le coordinate geografiche dei luoghi di cui parlano consentendo agli utilizzatori di cercarli e navigarli per località, oltre che per interessi e gusti di viaggio, e di ascoltarli in automatico mentre ci si muove grazie alla funzione “Navigatore”. In questo modo, viaggiare diventa un’esperienza di realtà aumentata e chi lo ha provato conferma che sia davvero molto piacevole.

Come nel caso di ANAS con il canale “Autostrada del Mediterraneo” dedicato a chi viaggia sulla A2 e desidera farsi accompagnare dalla voce di Roberta Stellato che descrive paesi, prodotti tipici, luoghi della fede, parchi, leggende, mare e tanto altro, da Salerno a Reggio Calabria.

O anche della Milano Serravalle, che ha arricchito l’autostrada A7 – nota a tutti i milanesi che si spostano in liguria per le vacanze – di un canale storico realizzato dal podcaster Marco Cappelli che narra gli episodi dei longobardi e dei tanti personaggi famosi nati o vissuti in quei luoghi. “In viaggio nella storia” come recita la campagna pubblicitaria in corso apparsa anche sul Corriere della Sera.

Ma non si viaggia solo in auto, grazie a Trenitalia, i passeggeri degli Intercity possono infatti ascoltare i 400 racconti di quattro travel bloggers che hanno percorso da una stazione all’altra gli oltre 3.000 mila km di binari, da Torino a Palermo, da Trieste a Reggio Calabria. Il canale si chiama “L’Italia in Intercity” e, come gli altri, si può ascoltare anche senza connessione scaricando sul device i contenuti prima di partire.

E i turisti o residenti a Roma possono fare un’esperienza unica di visita della capitale al prezzo del solo biglietto del tram, con i racconti originali di Francesco Pannofino per il canale I tram di Roma realizzato da ATAC.

Per gli amanti del camper, l’editore PleinAir ha lanciato una collana chiamata “Guide Audio per camperisti” che oggi propone 6 canali-itinerari dal Lago di Garda al Polesine, passando per l’Umbria e l’Abruzzo realizzati appositamente per il target.

Viaggiare in Italia, grazie a Loquis è diventata un’altra cosa e i numeri sembrano premiare la piattaforma con oltre un milione di ascolti nell’ultimo mese, una crescita di oltre il 300% rispetto all’anno precedente.