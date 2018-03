Le esplosioni in Brianza

Sui social network in molti raccontano di aver sentito due forti esplosioni verso le 11 e 20 di cui però ancora non si conoscono le cause. C’è chi ipotizza un terremoto, non ancora registrato però da INGV, e chi parla di due jet supersonici che avrebbero rotto il muro del suono. Si racconta di pavimenti e vetri che tremano e di persone che pensavano che stesse per crollare il palazzo o la casa.

I due botti si sono sentiti a Bergamo, Milano, in Brianza, a Varese e fino al Canton Ticino ma anche in Piemonte, in particolare nella zona di Ivrea. Probabilmente si tratta di due aerei militari che hanno superato il muro del suono. Paura a Monza, dove la gente è uscita in strada e alcune scuole hanno fatto uscire gli alunni. I centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono intasati di telefonate. I vigili del fuoco stanno cercando di capire l’origine del rumore che, stando ad alcune testimonianze, ha fatto tremare i vetri delle abitazioni. Numerose le persone che per lo spavento hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversate in strada.

Secondo l’agenzia di stampa ANSA dovrebbero essere due aerei militari, decollati dall’aeroporto di Cameri (Novara), la causa dei forti boati che hanno messo in allarme diverse zone della Lombardia. Avrebbero superato la barriera del suono, provocando così i ‘botti’ che hanno terrorizzato tutta la zona nord della regione, da Varese a Bergamo. A Bergamo è in corso l’evacuazione, in via precauzionale, del tribunale. Evacuate anche alcune scuole. Secondo altre fonti i due aerei sarebbero decollati da Grosseto. Rete55 scrive che i due caccia sono stati fatti decollare per intercettare un volo di linea proveniente dalla Turchia e diretto in Svizzera che non si era messo in contatto con gli organi di controllo.