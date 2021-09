Esplosione in un palazzo nel quartiere romano di Torre Angela: almeno 3 feriti | VIDEO

Ancora non sono certe le cause che hanno portato all’esplosione di una palazzina nel quartiere romano di Torre Angela. Per il momento il bilancio parla di tre feriti, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza la zona e cercare eventuali dispersi. Il tutto è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, in quella zona poco fuori dal Grande Raccordo Anulare.

Torre Angela, esplosione in un palazzo: 3 feriti, si cercano dispersi

La palazzina esplosa si trova in via Atteone, nel quartiere di Torre Angela. Secondo le prime notizie che arrivano dal posto, i vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in salvo tre persone, tutte ferite. Il proprietario dell’abitazione da cui sarebbe scaturita l’esplosione è stato trasferito all’Ospedale Sant’Eugenio in codice rosso. Sul suo corpo sono state riscontrate alcune ustioni e un’intossicazione dai fumi inalati. L’uomo, però, al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente.

#Roma #14settembre 7:20, esplosione con successivo #incendio in una palazzina nel quartiere Torre Angela: due persone bloccate sul terrazzo soccorse dai #vigilidelfuoco, una ferita affidata alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro [#14settembre 8:00] pic.twitter.com/C56pEBbBF6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 14, 2021

Gli altri due feriti sono inquilini che vivono nell’appartamento accanto. Per loro, secondo le prime notizie che arrivano da Torre Angela, qualche contusione provocata dall’onda d’urto dell’esplosione. Ora, dopo aver messo in sicurezza la zona e aver verificato il ritrovamento di eventuali dispersi, si dovranno capire le cause di quell’esplosione (probabilmente una fuga di gas).

Ieri l’incendio all’ex fabbrica della Penicillina

Quello di Torre Angela è il secondo incendio (con esplosione) nella capitale nel giro di poche ore. Grande paura, infatti, ieri sera a Roma – questa volta in zona Tiburtina – dove un enorme rogo è divampato nella zona dell’ex fabbrica della Penicillina. Dopo diverse ore i Vigili del Fuoco sono riusciti a placare le fiamme. Il bilancio finale parla, fortunatamente, di un solo ferito: un uomo rimasto ustionato a una gamba.

(foto: da profilo Twitter dei Vigili del Fuoco)