L’esplosione alla fermata della metro di Londra Elephant & Castle | VIDEO

Incendio e esplosione oggi alla fermata della metro di Londra Elephant & Castle. Il fumo è visibile da chilometri

Ecco alcuni filmati dell’incendio:

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF

Al momento non sono note le cause dell’incendio e non si sa se sono state coinvolte persone e se ci sono vittime o feriti. I vigili del fuoco stanno facendo evacuare l’area

La polizia sta chiudendo le strade adiacenti alla fermata dove è accaduta l’esplosione e al momento dichiara che non sembra un incidente collegato a cause terroristiche:

Officers are supporting @LondonFire in Elephant and Castle.

There are significant road closures in place and the public are advised to avoid the area.

The incident is not believed to be terror related.

— Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) June 28, 2021