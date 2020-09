L’esplosione a Parigi sentita dal Roland Garros (era solo un aereo)

Qualche minuto fa un’esplosione è stata udita a Parigi: per fortuna si tratta solo di un aereo supersonico che ha superato il muro del suono, come ha spiegato la prefettura

Qualche minuto fa un’esplosione è stata udita a Parigi e ha seminato il panico nella capitale francese e in tutta la regione Ile-de-France attorno a mezzogiorno. Molte persone si sono fermate in mezzo alla strada per cercare di capire se si trattasse di un attentato o di un incidente; per fortuna si tratta solo di un aereo supersonico che ha superato il muro del suono, come ha spiegato la prefettura:

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n’y a pas d’explosion, il s’agit d’un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N’encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

In questo video si sente il boato mentre i tennisti sono sul campo del Roland Garros: