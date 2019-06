Esame di maturità: come sarà il nuovo tema

Come sarà il nuovo tema per l’esame di maturità? La nuova prova prevede due soli scritti, un nuovo orale con tre buste come nei quiz tv, più peso ai voti presi nel triennio. Per gli studenti, appuntamento mercoledì 19 giugno alle 8.30 con la prima prova — il tema — che è uguale per tutti, licei, istituti tecnici e professionali. Spiega oggi il Corriere della Sera che le tracce sono sette, come l’anno scorso, ma le tipologie proposte nel nuovo esame pensato dalla commissione di esperti presieduta da Luca Serianni sono solo tre: analisi del testo(due tracce), tema argomentativo (tre tracce)e tema generale (due tracce). I candidati dovranno sceglierne una.

La versione riformata del tema prevede di allargare la rosa dei possibili autori dal Novecento in senso stretto a tutta la letteratura post unità d’Italia, quindi anche agli scrittori della seconda metà dell’800. Ciò significa che potrebbe esserci una traccia su Verga ma non su Leopardi (anche se nulla vieta che il poeta dell’Infinito di cui quest’anno ricorre il bicentenario possa far capolino nel tema generale). Essendo due le tracce, una potrebbe essere di prosa e l’altra di poesia,come è successo nelle simulazioni.

Poi c’è il tema argomentativo, che è la vera novità dell’esame.

Basta con il fascicolo di articoli di giornale, estratti di saggi, dipinti e poesie della vecchia tipologia B, il cosiddetto saggio breve. Niente più temi fatti col taglia-incolla, insomma. I candidati dovranno confrontarsi con un unico testo più lungo e dimostrare di saper prendere posizione, sostenendo il proprio punto di vista — in accordo o in disaccordo con l’autore — sulla base di solidi argomenti.

