Esame di maturità 2020 il 17 giugno?

La data per l’esame di maturità 2020 potrebbe essere il 17 giugno. Il Messaggero spiega oggi che il ministero della Pubblica Istruzione sta lavorando a una nuova ordinanza sull’esame di Stato e l’intenzione è quella di non posticipare la data di inizio: vale a dire che tutte le commissioni di esame avvieranno la prova il 17 giugno e nel giro di tre giorni l’esame potrebbe finire.

Quindi il 19 giugno le commissioni potrebbero aver terminato i colloqui e dare il via alle valutazioni. Si tratterà di commissioni interne composte da 6 professori interni e un presidente esterno. I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali e i commissari, invece, dai consigli di classe: in ogni commissione ci sarà obbligatoriamente il commissario di italiano e uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Quindi il professore di greco e latino al classico, di matematica e fisica allo scientifico,di lingue al linguistico e così per tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. I sei docenti della classe potranno fare le domande, in sede d’esame, sapendo esattamente fino a che punto è stato svolto il programma nelle classi cosiddette virtuali. Ogni classe infatti ha avuto diverse modalità di studio e, soprattutto, diverse difficoltà nel portare avanti la didattica a distanza: sarebbe impossibile valutare gli studenti con docenti esterni e

con prove nazionali uguali per tutti.

Niente scritto di italiano e di indirizzo, in ogni caso: resta solo la prova orale ovvero un maxicolloquio per valutare la preparazione generalizzata del maturando. Repubblica aggiunge che si sta decidendo, ancora, il peso dei voti che condurranno alla valutazione finale (in centesimi): minimo sarà 60, massimo 100.