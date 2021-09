Erika Mattina: gli insulti alla finalista di Miss Mondo perché lesbica e la sua reazione che mette a tacere l’ignoranza

Erika Mattina, sui social il suo nick è leperledegliomofobi, ha 24 anni e viene da un paesino vicino Milano. Si è laureata in Scienze dei Servizi giuridici, la laurea breve afferente al dipartimento di Giurisprudenza ed è sufficientemente bella da non risultare uno scandalo il suo passaggio alle fasi finali di Miss Mondo. Una considerazione che andrebbe letta per alcuni come un ossimoro per una modella, influencer, ballerina e atleta.

Il primo post con cui ha parlato della reazione di alcuni ignoranti dopo l’accesso alla finale del concorso testimoniava una sorta di perplessità. “Ma che problemi avete?”, aveva scritto la ragazza Lombarda condividendo un commento sotto la sua foto in cui un utente chiedeva “come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per Miss mondo ???assurdo dove stiamo arrivando”. Tradendo una serie di ragionamenti non del tutto chiari: le lesbiche sono brutte per forza. Chissà perché poi.

Offesa sui social perchè lesbica, Miss Mondo Erika Mattina prima passa il turno e poi mette a tacere l’ignoranza

Sono tanti, tantissimi i commenti violenti arrivati in queste ore sul profilo di Mattina, la quale gestisce un profilo in condivisione con la sua fidanzata. Ed è proprio da instagram che ha risposto. Prima un collage orribile con tutte le cose orribili che le sono state scritte, poi in un altro contenuto è arrivato il messaggio della fidanzata della concorrente di Miss Mondo.

“Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te – scrive sul profilo condiviso Martina Tammaro -. Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte. Non hai paura di esporti, e lo fai sempre rimanendo fedele a te stessa. Non rinunceresti mai ai tuoi ideali”.

Tutta la società civile, intesa come quella parte di società dotata di civiltà, ha preso le parti della 25enne che senza paura ha raccontato chi è. E solo per questo è stata sommersa di insulti. Anche Elly Shlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, ha espresso la sua solidarietà. Da sempre sensibili ai temi della comunità LGBTQ+, Shlein ha citato Dante suggerendole di guardare con grande tranquillità al futuro.