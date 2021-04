Il senso dell’accoglienza femminile di Erdogan: lascia senza sedia Ursula von der Leyen | VIDEO

Non ci stupiamo più di quel che fa Erdogan. E il suo atteggiamento nei confronti delle donne (e non solo) sembra essere racchiuso in quei 15 secondi di filmato che immortalano l’inizio dell’incontro avvenuto ieri ad Ankara tra il Presidente turco, quello della Commissione Europea e quello del Consiglio Europeo. Un galateo, anche istituzionale, non rispettato: invece di concedere la sedia a Ursula von der Leyen, infatti, il capo di Stato turco ha voluto al suo fianco Charles Michel.

Erdogan lascia senza sedia Ursula von der Leyen

Virale è diventata la reazione della Presidente della Commissione Europea a corredo del gesto poco signorile e poco istituzionale da parte di Erdogan.

“Ehm”, commenta a distanza Ursula von der Leyen mentre Michel e Erdogan si prendono la scena: il primo seduto davanti alla bandiere dell’Unione Europea; il secondo, come da prassi, in prossimità della bandiera turca. E laconico anche il gesto delle braccia allargate, quasi sconsolate nel commentare la scelta del presidente della Turchia. Un filmato diventato virale nel giro di poche ore, al termine dell’incontro tenuto ad Ankara. Alla fine Ursula von der Leyen, dopo quel gesto di stizza, si è seduta su uno dei divani presenti nella sala, di fronte al ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu.

Nel corso dell’incontro – avvenuto a poche settimana dalla decisione dello stesso Erdogan di ritirare la Turchia dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne – si è parlato di lotta al cambiamento climatico, della questione migranti e di rispetto di diritti umani. Insomma, tutte questione su cui la Turchia ha posizioni ben distanti dal sentimento comune che vige in Europa e all’interno dell’Unione Europea. A partire dal rispetto per le donne.