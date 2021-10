Un 27enne e un 26enne, entrambi incensurati, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in via Marsiglia a Ercolano nella provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica, ma una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che siano stati scambiati per due ladri in procinto di compiere un furto.

Ercolano, notte. Due ragazzi incensurati fermi in auto. Lui scende con una pistola, spara quattro colpi e li uccide. Le armi, sempre le armi, maledette armi. — Roberto Renga 🇪🇺🇮🇹 (@RobertoRenga) October 29, 2021

Gli investigatori stanno ascoltando il proprietario della villetta davanti alla quale si trovavano i due giovani, sarebbe stato lui, secondo una prima ipotesi, a esplodere i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso i due ragazzi caduti vittima di un terribile equivoco. Nella zona di recente si sarebbero verificati diversi furti di auto e l’uomo che ne era stato in diverse circostanze vittima ha creduto che fosse l’ennesimo avvenimento di quel genere, così ha inforcato il fucile e ha esploso colpi di arma da fuoco verso le vittime.

Ercolano, due ragazzi di 26 e 27 anni incensurati uccisi perché scambiati per ladri