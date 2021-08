La storia di Enzo Galli, morto di Covid dopo essere andato in India ad adottare una bambina

Il 45enne di Campi Bisenzio si è spento all’Ospedale Careggi di Firenze dove era ricoverato da oltre tre mesi. Si era infettato in India, dove era andato – in compagnia di sua moglie – per adottare la piccola Mariam Gemma

La storia della famiglia Galli aveva tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera. Enzo Galli e sua moglie – Simonetta Filippini – erano partiti lo scorso aprile da Campi Bisenzio (in provincia di Firenze) per arrivare in India e ultimare le procedure di adozione internazionale. La donna, però, è stata contagiata dal Sars-CoV-2 nei primi giorni di maggio rendendo più difficile il loro rientro in Toscana insieme alla piccola Mariam Gemma appena adottata. Poi, grazie a un volo speciale, i tre riuscirono a tornare a casa, ma tutti con il Covid. E ieri, all’età di 45 anni, l’uomo è morto di Covid dopo oltre tre mesi di ricovero.

Enzo Galli morto di Covid dopo 3 mesi di ricovero, si era contagiato in India

Mentre la moglie e la figlia avevano superato l’infezione nel giro di pochi giorni, Enzo Galli aveva sviluppato una forma molto più aggressiva della malattia. Prima una terapia a base di ossigeno, poi le complicazioni a cuore e polmone. Le sue condizioni di salute sembravano essere migliorate nelle ultime settimane, sempre passate sul letto dell’Ospedale Careggi di Firenze. Poi il nuovo peggioramento che ha coinvolto anche altri organi: uno shock settico evidenziato lo scorso agosto gli aveva provocato il malfunzionamento di un rene, costringendolo anche alla dialisi. A nulla è servita la terapia antibiotica e l’uomo è morto ieri dopo tre mesi di lotta contro il Covid e tutte le sue conseguenze.

Un terribile epilogo di una storia nata dalla volontà della famiglia Galli di dare una nuova speranza alla piccola Mariam Gemma. Quel volo per l’adozione internazionale in India, infatti, ha dato il via a un’escalation di eventi tragici. E se per la moglie e la bambina la situazione si è risolta nel giro di qualche settimana, l’uomo ha lottato fino a ieri contro questa malattia che l’ha portato via dall’abbraccio della sua famiglia.