La festa per la Comunione con neomelodico a Marigliano che viola le regole contro il Coronavirus

Una festa per la Comunione in un ristorante di Marigliano che viola tutte le norme contro il Coronavirus: più di trenta invitati, persone senza mascherina e distanza non rispettata. Mentre le scuole chiudono in Campania c’è chi ancora balla alle note del neomelodico di turno

Una festa per la Comunione in un ristorante di Marigliano che viola tutte le norme contro il Coronavirus: più di trenta invitati, persone senza mascherina e distanza non rispettata. Succede a Marigliano. Mentre le scuole chiudono in Campania c’è chi ancora balla alle note del neomelodico di turno come racconta il Mattino

L’appuntamento in un ristorante alle falde del Vesuvio. Decine e decine di invitati, come testimoniano le immagini di un video postato su Facebook e su Instagram (poco dopo rimosso). Immagini che fanno venire i brividi, se si pensa che in piena ripresa dell’epidemia da Coronavirus tutti dovrebbero rispettare regole e divieti. Ma una prima comunione,mutuando le parole di Enrico di Navarra, val bene il rischio di beccarsi l’infezione. I fatti sono documentati nel video che i lettori potranno guardare sul Mattino online; e descrivono meglio di ogni cosa, forse anche meglio di un rapporto di polizia, dove, come e quando sono state violate tutte le norme imposte dalla nuova emergenza che rischia di far ripiombare tutti in un pericolosissimo lockdown, vista la curva dei contagi.