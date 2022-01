L’indiscrezione di Dagospia – secondo la quale Enrico Mentana fosse positivo al Covid-19 -, ha trovato conferma nelle parole dello stesso direttore del Tg di La7, che ha condiviso un post su Facebook nel quale parla delle sue condizioni di salute. Negli scorsi dieci giorni il giornalista non ha condotto l’edizione del telegiornale delle 20, ma da questa sera tornerà in studio, saldamente al timone dell’informazione della rete.

“Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni”, ha esordito Mentana, spiegando poi le ragioni per cui aveva voluto mantenere il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute: “Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera”.

Enrico Mentana torna al timone del Tg di La7 e si prepara alla maratona del Quirinale

La guarigione del direttore non potrà che far piacere a tutti gli appassionati della ormai tradizionale e immancabile Maratona Mentana, programma che va in onda ogni volta che c’è un passaggio politico particolarmente importante per il Paese. Dai risultati delle elezioni alle consultazioni per la formazione di un nuovo governo, non c’è stato evento che negli ultimi anni non sia stato raccontato e approfondito dal direttore e dai suoi ospiti nello studio di La 7.

Come già annunciato da tempo, dal prossimo 24 gennaio verranno analizzate in ogni sfaccettatura e retroscena le votazioni per la scelta del prossimo presidente della Repubblica. Fortunatamente il coronavirus non ha intralciato i piani del giornalista e i telespettatori potranno una volta ancora contare sull’informazione completa e di qualità che Mentana sa offrire. D’altronde viene quasi spontaneo chiedersi, che Quirinarie sarebbero senza la maratona?