"Ho conservato il tessuto ovarico", le parole di Emma Marrone e il vulnus della legge italiana

Le donne italiane non sono libere di gestire il proprio corpo. Il tema è stato sollevato, diverse settimane fa, quando si è tornati a parlare di legge 194, quella che garantisce a ogni donna sul territorio italiano di interrompere la propria gravidanza. Ma ci sono anche molti altri temi che portano a corroborare questa stessa tesi sulla mancata libertà di scelta delle donne nel nostro Paese e uno di questi è stato sollevato da Emma Marrone.

La cantante, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato una decisione personale presa alcuni mesi fa e che mette in evidenza tutte le lacune dei diritti (mancanti) nei confronti delle donne.

Un argomento molto caro a Emma Marrone che non si è limitata esclusivamente a parlare della sua decisione in merito al proprio tessuto ovarico, ma ha palesato tutte le incongruenze in temi di diritti delle donne nel nostro Paese:

“Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista […] In Italia non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere un seme di donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto. Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene. Ma perché io devo andarmene in Spagna a fare questa cosa e non posso farla nel mio Paese? Queste sono violenze”.