AMA non ritira: emergenza monnezza a Ostia

Mentre il consigliere di Ostia Paolo Ferrara parla d’altro, ovvero di quante belle strade ha rifatto il MoVimento 5 Stelle e quanto piottano gli autobus ATAC in questa estate così piena di sogni anche ad occhi aperti, Ostia affonda nell’immondizia. Centinaia di sacchetti e tonnellate di immondizia accatastati a ridosso degli stabilimenti balneari ormai da 2 giorni, mentre i romani e i turisti vengono accolti da un odore nauseante. «E’ da lunedì che non ritirano la spazzatura – dice al Messaggero Franco Petrini, del Sindacato italiano balneari (Sib) – e non è la prima volta che succede».

Nelle strade di Ostia non opera direttamente l’Ama, ma una ditta a cui l’azienda municipalizzata ha subappaltato il servizio», che però, stando alle testimonianze anche degli altri operatori, funziona piuttosto male. Spiega il quotidiano romano che i 72 gestori di stabilimenti sul mare della Capitale sono infuriati. Eppure tantissime sono state le segnalazioni e le richieste di intervento inviate all’Ama sia come aziende private sia attraverso i sindacati di categoria Sib e Federbalneari.

«Ci sono stati anche degli incontri con la municipalizzata – dice Franco Petrini del SIB – ma una volta si giustificano dicendo che i mezzi sono guasti, un’altra che manca personale, un’altra ancora che gli operai sono malati o in ferie.A noi però la Tari è aumentata enormemente fino a toccare punte del 100 per cento. Io, ad esempio, per le mie strutture (Nuova Pineta e Pinetina ndr) pago 70mila euro per non avere nulla in cambio». E come Petrini ce ne sono altri.