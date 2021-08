“È morto un ragazzo per spegnere questi incendi mafiosi di m…”: la disperazione dell’agricoltore in Sicilia | VIDEO

Emanuele Feltri è un giovane agricoltore siciliano. In un video si è sfogato per la morte di un suo collega di appena 34 anni, Andrea Di Stefano, morto nel tentativo di aiutare a spegnere uno dei tanti incendi in Sicilia

Emanuele Feltri è un giovane agricoltore siciliano. In un video si è sfogato per la morte di un suo collega di appena 34 anni, Andrea Di Stefano, morto nel tentativo di aiutare a spegnere uno dei tanti incendi in Sicilia, in questo caso a Paternò: “La Regione ci lascia da soli davanti a questi incendi di stampo mafioso e un ragazzo è appena morto cercando di spegnerlo”, dice Emanuele disperato. “Che cosa dobbiamo fare? Sono incendi della mafia questi, lo vogliamo capire o no?”

La storia è questa: un ragazzo di 34 anni, agricoltore, è morto a Paternò in provincia di Catania; voleva dare una mano per spegnere l’incendio divampato in contrada Ponte Barca ma è rimasto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato mentre percorreva la strada provinciale e così il giovane Andrea Di Stefano ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

“Apprendo con grande dolore della tragica scomparsa del giovane Andrea Di Stefano che con l’intenzione di dare una mano nello spegnere l’incendio divampato in contrada Ponte Barca a Paternò ha perso la vita – commenta il sindaco di Paternò Nino Naso – Sono notizie che nessuno vorrebbe apprendere. Sono vicino, insieme a tutta l’amministrazione comunale, alla famiglia e agli amici più cari, ai quali invio le più sentite condoglianze. E nel ricordo e in onore di Andrea, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali”.