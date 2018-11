Un bambino e il piano: lo spot di Natale di Elton John

The Boy and The Piano è solo uno spot natalizio, per giunta di un grande magazzino di lusso: John Lewis & Partners. Ma la presenza di Sir Elton John e la colonna sonora con Your Song – una delle sue canzoni più belle – lo ha fatto diventare il video più visto di questi giorni. Un classico del genere, ma non una novità visto che gli spot natalizi del negozio sono i più attesi del periodo di Natale.

Un pianoforte è per sempre (se sei Elton John)

La trama del video è semplice: Elton John si siede al piano e ripercorre la sua carriera e la sua vita. La canzone – pubblicata nel 1970 e scritta da quel genio delle parole di Bernie Taupin – è il trait d’union tra i ricordi della rockstar che con la memoria viaggia fino all’adolescenza e all’infanzia. Il suono inconfondibile del pianoforte di Elton John, nelle sue numerose incarnazioni, accompagna tutte le fasi della vita del cantante fino a quel primo “magico” momento in cui da bambino gli venne regalato il suo primo piano. Certi regali hanno il potere di ispirarti e cambiarti la vita, ci dicono da John Lewis & Partners. A cambiare la vita di Sir Elton però è stato il suo talento (e l’incontro con Taupin).

Il video in due giorni ha già totalizzato oltre quattro milioni di visualizzazioni, complice soprattutto la presenza di Elton John, che di recente ha annunciato di voler smettere di suonare dal vivo e che nel 2019 sarà nelle sale cinematografiche con Rocket Man, un film dedicato alla sua lunghissima carriera. Lo spot – diretto da Seb Edwards – è frutto del lavoro della pluripremiata agenzia di comunicazione Adam&Eve/DDB e circolano voci sul fatto che il compenso del cantante si sia aggirato sui cinque milioni di sterline (il costo totale dello spot dovrebbe essere di 7 milioni di sterline). Una cifra che secondo John Lewis&Partners è “decisamente inaccurata”. Tra le richieste di Elton John c’è stata quella che parte del suo compenso venisse donato direttamente all’Elton John Charitable Trust, la fondazione che si occupa di finanziare la lotta contro l’AIDS e di sostenere giovani talenti musicali e sportivi. Curiosità: nei magazzini John Lews&Partners non è possibile acquistare un pianoforte acustico come quelli protagonsti dello spot ma solo pianoforti digitali.

Leggi sull’argomento: Il Natale a 5 Stelle di Vanzina