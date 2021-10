Ieri a Le Iene è andato in onda un servizio sui presunti abusi subiti da Dayane Mello nel reality La Fazenda. E Elodie ha commentato la vicenda con un appassionato monologo sulle donne che hanno il diritto di dire no. Sempre

“Mi fa inca…re vedere una donna che non può dire di no”: il monologo di Elodie contro la violenza | VIDEO

Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene pic.twitter.com/lGuXT7rBxg — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 5, 2021

“Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà – ripete vestita di rosso su un piedistallo al centro del palcoscenico – Io non voglio essere difesa, voglio essere compresa. Non voglio essere giudicata, voglio essere ascoltata”, ha spiegato tra l’altro. E poi ha aggiunto: “Mi fa incazz*re vedere una ragazza che non può dire no, o che si vergogna a farlo, come se il proprio corpo non fosse più il suo, come se fosse troppo tardi per tornare indietro. Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire, “non mi va più”, oppure “ho sonno, sono stanca, levati di torno”, o di darti un calcio nei cog…i piuttosto che stare in silenzio”. Per poi fare una considerazione molto importante su quelle donne che un po’ per educazione e per cultura, un po’ per un mal interpretato istinto materno, tendono ad “amare troppo” come qualcuno ha spiegato in passato. Ma di un amore tossico e sbagliato: “Quando decidi di dare tutto te stesso ad un’altra persona”, ha concluso la cantante sul palco delle Iene, “è il momento in cui ti annulli, ti annienti. Perdi la bellezza di dedicare il tuo tempo a te stessa e alla tua vita”. “Non facciamolo, non dobbiamo sparire mai”.