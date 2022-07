Elodie diritta contro Giorgia Meloni: “Ha un programma che mi fa paura”

Non è la prima volta che Elodie dice cosa pensa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma è la prima volta che lo fa da quando si è entrati ufficialmente in campagna elettorale. Ecco cosa ha detto.

Elodie e la paura per il programma di Fratelli d’Italia

Un commento di poche, ma chiarissime parole, a un thread che elencava i punti salienti del programma politico elettorale di Giorgia Meloni che annovera, tra gli altri, punti che prevedono la “difesa della famiglia tradizionale e lotta all’ideologia di gender”, la “difesa della nostra sovranità nazionale” con l’immancabile “controllo delle frontiere e blocco navale”. Appena pochi giorni fa la cantante aveva spiegato cosa “la disturba del fascismo”, ospite della trasmissione La Confessione:

Sogno un governo in cui Elodie ci guidi tutti e ci faccia uscire dal fallimento certo pic.twitter.com/nHcMhM1emV — Giù🪐 (@Sono_Giuu) July 15, 2022

“Non ha cose più importanti da fare, come gestire un Paese, cose più importanti da fare che stare a decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone. Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini nemmeno. Questo è quello che mi disturba di più del fascismo. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore, quella cattiveria incazzata. Stai calma. Posso capire che dici ‘Io sono lontana da quel modo di vedere la vita’, però non te ne frega un ca**o, ci sta. Non viviamo nella montagna del sapone, ognuno ha la sua vita e il suo modo di vedere le cose, però ci sono modi e modi di dirle, di parlare e di fare politica. Non credo che sia questo il modo giusto, dovremmo anzi capire come convivere tutti insieme nelle nostre diversità”. Ora quel modo “sbagliato” di fare politica e di decidere per la vita degli italiani potrebbe diventare presto realtà. Ecco probabilmente da dove arriva la sensazione di “paura”.