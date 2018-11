Il complotto dietro la foto intima di Elisa Isoardi e Matteo Salvini

L’affaire Matteo Salvini – Elisa Isoardi diventa politico. La foto pubblicata ieri dalla conduttrice de La Prova del Cuoco, che le è costata la reprimenda delle salvinettes, ha costretto il Capitano a rispondere su Facebook e Instagram in modo abbastanza cifrato da scatenare una ridda di voci. Che oggi Maria Corbi riprende sulla Stampa, sostenendo che alcune fonti della Lega le hanno fatto sapere che la foto aftersex del ministro seminudo a letto con Elisa sono solo l’antipasto di altri dispettucci possibili.

L’affaire Salvini-Isoardi

C’è chi butta acqua sul fuoco, come la stessa Isoardi. Nell’anticipazione di un’intervista a Chi di Elisa si legge: «Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima delle nomine Rai, il che dimostra alle malelingue che non ho mai sfruttato il nostro rapporto». Il riferimento sembra al caso di Casimiro Lieto, autore prediletto da lei e in lizza, quota Lega, per dirigere Raiuno o, al peggio, Raidue. Ma anche qui La Stampa non è d’accordo e lavora all’ipotesi di complotto:

Ma le voci sono tante e se si ascoltano quelle che vengono «dall’opposizione» allora si ha un altro scenario. E la precisazione della Isoardi sulla fine dell’amore antecedente alle nomine Rai diventa sospetta. Come anche l’ottimo umore di Salvini che l’altra sera mangiava sushi e sorseggiava a champagne, come ha raccontato la giornalista Annalisa Chirico che è stata a cena con lui.

Secondo questa «pista» i due non si sarebbero lasciati ma solo «allontanati» per permettere la nomina a direttore di Rai Uno dell’autore de «La prova del cuoco», Casimiro Lieto molto vicino alla Isoardi. Fatta la nomina trionferà l’amore? Lo sapremo alla prossima puntata della prima soap opera di gossip e di governo.

L’affaire Salvini-Isoardi sarebbe quindi una recita in favore di social network per mandare un uomo apprezzato dalla conduttrice in Rai senza troppe polemiche. Quando tutto sarà fatto, scoppierà la pace. Fantapolitica. Più potabile invece l’ipotesi che voleva la Isoardi in ambasce per alcune foto scattatele mentre era in compagnia di un uomo. Sempre lei però ha fatto sapere a Chi che ci sarebbe un’altra storia dietro: non si tratta del nuovo compagno, bensì di un collaboratore che la Isoardi ha assunto dopo essere stata vittima di un grave episodio di stalking che va avanti da quasi dieci anni. La conduttrice, secondo la versione di Chi, è infatti perseguitata da un uomo che la bombarda con deliranti lettere d’amore e che in più di un’occasione ha tentato di spacciarsi per il suo compagno e di venire in contatto con lei.

La Isoardi, Dagospia e Andrea Spano

Gli episodi di stalking di questa persona (già condannata per lesioni) sono aumentati negli ultimi tempi, creando uno stato di ansia alla conduttrice, fino all’ultimo episodio accaduto pochi giorni fa, che ha visto l’uomo tentare di entrare negli studi della Rai dove Elisa stava conducendo “La prova del cuoco”. Questo ha spinto la Isoardi, oltre che a farsi proteggere, anche a presentare una denuncia depositata in queste ore presso il commissariato di Porta Pia a Roma. L’uomo che la accompagna, rivela sempre Dagospia, sarebbe un certo Andrea Spano, che secondo Dagospia sarebbe stato anche condannato per truffa nel 2009.

Candida Morvillo sul Corriere aggiunge elementi alle ipotesi di complotto guardando il profilo di Matteo Salvini: “Con lui che fino a poco fa, su Instagram seguiva solo lei e, ora, all’improvviso segue trenta persone, incluse l’attrice Bianca Guaccero e la cantante Bianca Aztei. Nessun retroscena sul colpo di scena arrivato a luglio 2017, quando Elisa viene paparazzata mentre bacia un altro a Ibiza. «Aveva altre priorità», ha scritto proprio ieri Salvini sui social.

Ipotesi di complotto contro Matteo Salvini

Anche Repubblica ci mette del suo aggiungendo che le famose camicie che Elisa stirava qualche tempo fa non erano di Matteo Salvini. Ancora La Stampa ricorda le parole di Fabrizia Ieluzzi, prima moglie di Salvini, a Vanity Fair.

Le parole di Fabrizia a «Vanity fair» sono state chiarissime: «Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela. Sono cresciuti insieme; anzi, posso dire che lui l’amava da quando erano pistolini, c’era anche prima di me. Lei è nel suo cuore, non la levi nemmeno con lo scalpello. Ti pare che bastano due tette che camminano per riuscirci? Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme». Le «due tette», alias Elisa Isoardi, non si sono mai fatte una ragione di questo legame indissolubile.

Anche perché il suo sogno era quello di mettere su famiglia con Matteo. Quando questa estate lui dopo una breve vacanza insieme è andato in Versilia da Giulia e Myrta sono iniziati i guai. E non è bastato a Salvini per recuperare fare una sorpresa a Elisa nel primo giorno a «La prova del cuoco».

La storia finisce qui, per ora. Mentre Antonio Padellaro su La7 dice che la pubblicazione della foto aftersex potrebbe costituire un avvertimento bello e buono nei confronti del ministro dell’Interno per qualsiasi cosa possa succedere dopo l’annuncio ufficiale della rottura con Isoardi. Se è così, presto arriverà la seconda puntata. E allora sì che ci sarà da ridere.

In copertina: l’appello della pagina FB satirica “Noi che amiamo il capitano Matteo”

