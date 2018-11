Le sovraniste che vogliono incriminare Elisa Isoardi per oltraggio a Capitan Salvini

Oggi Elisa Isoardi ha deciso di annunciare a tutti la fine della sua relazione con Matteo Salvini. Lo ha fatto con un post su Instagram che segna una delle vette dell’azione di governo del Capitano, notoriamente dedito alla spettacolarizzazione dei drammi. Una foto romantica e una citazione “colta” molto melensa: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora». Sarebbe fantastico se Salvini rispondesse a tono, magari citando i Faith No More, ma per il momento dobbiamo accontentarci delle reazioni indignate dei fan del Capitano che su Instagram le stanno cantando alla conduttrice de La prova del cuoco.

Come i fan di Salvini hanno cambiato idea su Elisa Isoardi in due ore

Il post della Isoardi ha colpito nel segno e soprattutto nel cuore delle ammiratrici di Salvini. Sono infatti per la maggior parte di donne i commenti più acidi e cattivi nei confronti dell’ex fidanzatina d’Italia. C’è da capirle, fino a qualche ora fa Elisa Isoardi incarnava il sogno erotico delle sovraniste: la donna che aveva conquistato il cuore del leader della Lega, che stirava per lui camicie e calzini e che era diventata in breve tempo il modello dell’Italia sovranista, dolcemente sottomessa come si confà ad una donna pronta a dare figli (preferibilmente tre) alla Patria. Per fortuna che qualche giorno fa Lorella Cuccarini si è esposta a favore del sovranismo e si è ripresa lo scettro di più amata da prima gli italiani.

Improvvisamente invece la Isoardi è diventata una delle donne più odiate d’Italia. Il motivo non è tanto l’aver lasciato Matteo, quanto l’aver messo a nudo il ministro dell’Interno. Il che è surreale perché Salvini a nudo in realtà c’è stato parecchio sui social. C’è Salvini che griglia a petto nudo, Salvini che fa il DJ a pancia fuori, Salvini in spiaggia, Salvini in versione sexy che si mette in posa nudo per la copertina di un noto settimanale.

Ci sono letteralmente decine di foto di Salvini a petto nudo, il che probabilmente fa di lui il politico italiano più spogliato della storia dopo Cicciolina. Ma come nella famosa favola fino a che qualcuno non ha detto che il re è nudo nessuno se ne è accorto.

Le salvinettes che criticano Elisa Isoardi

C’è anche un’altra componente di questo psicodramma. Come ben sapete Salvini ama dire che lui agisce, parla, pensa da ministro «e da papà». Così facendo è diventato un po’ il papà di tutte le salvinettes. E la reazione scomposta di queste ore ne è la diretta conseguenza: la maggior parte di noi sa che i nostri genitori, ad un certo punto della loro esistenza, hanno fatto sesso. Ma un conto è saperlo un conto è – per così dire – trovarsi di fronte al fatto compiuto. Ecco infatti che una commentatrice definisce “terribile” la foto, soprattutto per la location.

Ecco che improvvisamente una foto che è assai più casta di tante altre foto postate dallo stesso Salvini sui social diventa la pietra dello scandalo. Crea imbarazzo alle istituzioni, dicono in molte offese dal gesto della conduttrice che – ricordano casomai qualcuno se lo fosse dimenticato – ricopre una carica istituzionale. È vero, Salvini ricopre una carica istituzionale. La ricopre anche quando fa battutine sulle barche che portano immigrati o aizza in vario modo i suoi fan e i suoi elettori con post ammiccanti (non sexy, ma xenofobi). Oppure quando si fa un bel selfie sorridente il giorno in cui sono morte dodici persone.

Per tutto questo non c’è nessun problema, nessun limite alla decenza o al rispetto di un ruolo istituzionale, ruolo che esiste ben al di là dell’individuo che lo ricopre in quel momento. Ma a Salvini è concesso farlo, forse in virtù di una distorta concezione della legittimazione popolare che viene garantita a chi viene eletto e che quindi può dire o fare qualsiasi cosa. La Isoardi invece no, improvvisamente è una che è arrivata in Rai perché ce l’ha piazzata Salvini. Ed invece non è vero, perché contrariamente alle sue precedenti compagne almeno la Isoardi già era pagata coi soldi dei cittadini prima di cadere tra le braccia del Capitano.

C’è chi scrive che la Isoardi si è voluta vendicare, altre invece toccano vette assurde di lirismo parlando di “un selfie da 17 enne con un ministro vinto dalla fatica dell’amore” che dovrebbe comportare come minimo la cacciata dalla Rai.

Nessuna pietà per chi spezza il cuore del Capitano. E dietro l’angolo c’è l’ipotesi di complotto: «qual è l’obiettivo diverso da quello apparente che si persegue con questa pubblicazione composta di questa esatta fotografia e questo esatto “annuncio”?» che ci sia la manina delle agenzie di rating? Qualcuno ha guardato se questo annuncio, fatto a mercati aperti, ha fatto salire lo spread? Meditate, gente, meditate.

