È del turista americano Elijah Oliphant il cadavere trovato a Roma nel Tevere questa mattina

Intorno alle dieci di questa mattina alcuni passanti hanno visto un corpo galleggiare nel Tevere a Roma: i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere ed è stato poi possibile procedere alla sua identificazione. Si tratta di Elijah Oliphant, 21 anni, nato a Dallas e residente in Texas. Un turista, a Roma per una breve vacanza. Da qualche giorno non dava più notizie di sé: il padre era arrivato in Italia dagli Stati Uniti e ieri aveva lanciato un appello disperato a Chi l’ha visto. “Siamo arrivati a Roma il 23 maggio per una vacanza in famiglia – avevano detto ai microfoni di Chi l’ha visto i genitori di Elijah – Siamo andati a mangiare e poi in albergo. Siamo andati a dormire, Elijah si è svegliato verso mezzanotte ed è uscito verso mezzanotte e quaranta, l’una meno dieci. Quando ci siamo svegliati la mattina non l’abbiamo più trovato, ha lasciato qui tutto. Telefono, soldi, passaporto. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

È stato il padre a recarsi sotto ponte Sisto per il riconoscimento della salma. Il giovane turista era scomparso dal suo albergo in centro città: l’ultima volta che era stato visto indossava una canottiera bianca e un cappello. È stata disposta un’autopsia, che dovrebbe chiarire le circostanze del decesso. Secondo un primo esame effettuato sul posto dal medico legale, non ci sarebbero segni di violenza. La polizia sta vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona ed è alla ricerca di potenziali testimoni.