Eleonora Daniele minacciata di morte: l’hater è stato identificato e indagato

È indagato per minacce e diffamazione l’uomo che ha attaccato sui social la conduttrice di Rai 1 Eleonora Daniele commentando un post contenente una foto di lei insieme a sua figlia. “Facciamo una strage, preparati idiota”, il contenuto del messaggio minatorio che ha fatto scattare la denuncia dell’ex attrice e la conseguente apertura di un fascicolo da parte della Procura. L’uomo, un 45enne napoletano, si era rivolto a lei con altri messaggi come “Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente”. È stato perquisito dalle forze dell’ordine nel suo appartamento nella periferia di Roma. Gli inquirenti dovranno valutare lo stato della sua salute mentale, perché se venisse accertata un’incapacità di intendere e di volere potrebbe essere chiesta l’archiviazione al Gip.

Perquisito e indagato l’hater di Eleonora Daniele che la minacciava sotto i post con le foto insieme alla figlia

Ci sarebbe anche una seconda persona nel mirino degli inquirenti: avrebbe contribuito a diffondere messaggi di odio online nei confronti di Daniele. A preoccupare particolarmente la conduttrice il fatto che le minacce siano arrivate in risposta ad alcune fotografie che la ritraggono con alcuni familiari. L’attenzione morbosa verso le celebrità è un problema che si ripresenta spesso sotto diverse forme. Pupo invitò un uomo che lo minacciava a smetterla e scusarsi promettendogli di ritirare la querela, recentemente Sarah Felberbaum ha subito pressioni online dal suo ex fidanzato.

(immagine di copertina: screenshot diretta Quante Storie Rai 1)