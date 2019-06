I genitori di Eleonora Bottaro, la ragazza di Bagnoli (Padova) che tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma di leucemia e mori’ dopo aver deciso di non curarsi, sono stati condannati dal tribunale di Padova a due anni di reclusione. Secondo la ricostruzione dei fatti Lino e Rita Bottaro avrebbero spinto la ragazza a seguire i metodi alternativi del sedicente dottor Hamer a base di vitamine e cortisone. Secondo la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, che indago’ subito madre e padre per omicidio colposo, la ragazza sarebbe stata plagiata dai genitori e convinta a rifiutare le cure delle medicina ufficiale.

Eleonora Bottaro: i genitori della ragazza che rifiutò la chemio condannati

“Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto, solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia”, ha detto stamattina Rita Bottaro, madre di Eleonora, al termine dell’udienza. Eleonora si ammalò di leucemia tra la fine del 2015 e il 2016, quando era ancora minorenne. I genitori sono accusati di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell’evento. La ragazza aveva 17 anni e buone chance di sopravvivere se avesse fatto la chemioterapia come le consigliavano i medici, ma decise di non curarsi con i metodi tradizionali affidandosi completamente ai genitori che credevano nel metodo Hamer.

Secondo la Procura, i genitori hanno costantemente impedito alla ragazza di essere liberamente informata e di fare le proprie scelte in maniera consapevole e libera. “Eleonora – ha spiegato Sanzari in aula – si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole l’unica che le avrebbe potuto salvare la vita. Eleonora – ha aggiunto il pm – fino a pochi giorni prima di morire, era convinta di guarire, di compiere i suoi 18 anni e di poter andare in vacanza al mare”. La giovane è morta di leucemia il 29 agosto 2016, due settimane dopo il compimento della maggiore età.

Chi è Lino Bottaro

Il padre di Eleonora, che ha perso un altro figlio, Luca, per aneurisma, è Lino Bottaro. In una sua biografia in rete si legge che è nato a Bagnoli di Sopra e si è occupato negli anni di fotografia di reportage come corrispondente da Padova per la rete del Corriere della Sera e in seguito di sport invernali e attualità come corrispondente da Cortina. A 25 anni si è dedicato alla fotografia paesaggistica per poster, cartoline, calendari, passando poi ai reportages naturalistici e turistici, collaborando con APT, Regioni, Province del Veneto e dell’ Emilia Romagna.



…e del padre che propugnava le cure alternative

Ma soprattutto, Bottaro è stato il proprietario di un sito che si chiamava Stampalibera.com, nel frattempo chiuso. Qui è possibile ancora leggere il suo commiato che dà l’idea di che tipo di tematiche fossero trattate nel sito:

Purtroppo ci siamo tirati dietro anche un cospicuo gruppo di troll e de-bunker, evidentemente pagati per rompere le scatole fino allo sfinimento e per boicottarci. Sono stati attivati programmi antispam molto pesanti sui messaggi che vengono ancora oggi spediti al ritmo di 1 al secondo per intasare il server. […]

Le notizie dei terremoti indotti in ogni luogo d’Italia, le irrorazioni chimiche composte di nanoparticelle di metalli pesanti e polimeri effettuate da centinaia di bombardieri che operano ogni giorno sopra le nostre teste, i vaccini invalidanti e mortiferi, la chemio con le controindicazioni mortali stampate sul bugiardino data ai pazienti sotto tortura negli ospedali, la farsa della stampa criminale proveniente tutta da una sola fonte mondiale, mi hanno spronato a cercare giustizia ed a combattere. Mi sono subito calato in trincea a fare la mia parte umanitaria, consapevole dell’immensa sofferenza provocata ai popoli ed alla natura dai malati mentali che ci tengono a bada come greggi.

Insomma, Stampalibera era una vera e propria accozzaglia di fregnacce assortite, teorie del complotto e “filosofie” pericolose per la salute pubblica. Ilario D’Amato, sul suo blog, racconta un’altra storia significativa riguardo Lino Bottaro: