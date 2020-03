Elena Pagliarini: chi è l’infermiera della foto virale all’ospedale di Cremona

Elena Pagliarini, infermiera a Cremona, è la donna ritratta nella foto in bianco e nero che è diventata un’icona: ha 40 anni, lavora da 15 in ospedale e oggi è stata sentita da Paolo Griseri su Repubblica:

Che cosa ha visto quella notte? «La sala piena di pazienti spaventati. Moltissime persone in insufficienza respiratoria molto grave. Gente di tutte le età. Persone che, improvvisamente, di colpo, avevano difficoltà a respirare, la febbre saliva in modo repentino. Sa qual è la cosa che ci colpiva di più? Che non dicevano niente. Erano a letto, tacevano. Però avevano gli occhi della paura e quelli parlavano per tutti loro».

Non le era mai capitato?

«Mai. Turni stancanti, situazioni difficili le ho vissute, come tutti coloro che fanno il mio mestiere. Ma così no. Perché qui noi non conosciamo a fondo la malattia. Non ci sono manovre, tecniche, farmaci sicuramente efficaci. E bisogna fare in fretta, intervenire all’improvviso per combattere queste crisi respiratorie».

Non se l’aspettava? In fondo in Cina succede da qualche mese…

«Fino a pochi giorni fa la Cina era in televisione. Adesso Wuhan è arrivata da noi. Quando ti capita sulla tua pelle, quando coinvolge il tuo gruppo di lavoro, è tutta un’altra cosa»

Perché dice che in un altro momento sarebbe stata criticata?

«Glielo confesso. Quella mattina il mio turno finiva alle 7. Io sono crollata alle 6, un’ora prima. In un momento normale avrebbero detto: “Ecco l’infermiera che si addormenta durante il turno di lavoro”».