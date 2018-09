Elena Cattaneo contro l’omeopatia

La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo in un articolo pubblicato oggi sull’inserto Salute de La Repubblica critica l’omeopatia segnalando che l’utilizzo della parola “medicinale” nei composti omeopatici

Secondo la Senatrice, definirle “complementari” non cambia la sostanza, ad esempio:

“Il paracetamolo – scrive – può essere usato da solo, ma non è vero l’opposto, il “complementare” non è in grado di curare lo stato febbrile se non assumi anche il paracetamolo”. “L’informazione – conclude Cattaneo – è a portata di mano e le istituzioni sanitarie sono impegnate nell’essere chiare e accessibili. Usare le parole giuste aiuta i cittadini a comprendere meglio la realtà. Per questo il Comitato nazionale di bioetica lo scorso anno ha chiesto di sostituire il termine “medicinale” con “preparato” nell’etichettatura e nel foglio illustrativo degli omeopatici e specificare che si tratta di un preparato con “efficacia non convalidata scientificamente e senza indicazioni terapeutiche approvate”.

Finché li chiameremo “medicinali”, infatti, sarà più complicato ricordare a tutti che in questi casi non c’è prova di efficacia e appropriatezza”.